BPOLD STA: Weg abgekürzt - 18-Jähriger fast von S-Bahn überrollt - Bundespolizei warnt vor Gefahren des Bahnbetriebs

Dortmund - Iserlohn (ots) - Dem schnellen Reaktionsvermögen eines 32-jährigen Bahnmitarbeiters verdankt ein 18-jähriger Mann aus Iserlohn wohlmöglich sein Leben.

Der Syrer kürzte gestern Mittag (26. Dezember) am DB Haltepunkt in Westerfilde seinen Weg durch die Gleisanlagen ab. Die gerade anfahrende S 2 ignorierte er dabei offensichtlich gänzlich. Geistesgegenwärtig leitete der 32-jährige Triebfahrzeugführer eine Schnellbremsung ein und verhinderte so das Überfahren des 18-Jährigen.

Der dreiste Mann "kletterte" anschließend auf den Bahnsteig um so in die stehende S 2 zu steigen. Bei der Ankunft des Zuges am Dortmunder Hauptbahnhof erwarteten Bundespolizisten den Syrer bereits. Eindringlich wurde er auf die tödlichen Gefahren des Bahnverkehrs hingewiesen. Zudem wurde ihm das richtige Verhalten auf Bahnanlagen erklärt.

Gegen den polizeibekannten 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie ein Bußgeldverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts auf Bahnanlagen eingeleitet.

In diesem Zusammenhang gibt die Bundespolizei folgende Verhaltenstipps:

Eigene Vorsicht - bester Unfallschutz! Die Gefahren, die beim Betreten von Gleisanlagen und Bahnübergängen bestehen, werden aus bundespolizeilicher Erfahrung zumeist unterschätzt. Unfallursachen sind unter anderem unachtsames oder unsachgemäßes Verhalten auf Eisenbahnanlagen.

Züge - eine unterschätzte Gefahr Seien Sie stets achtsam, wenn Sie sich an Orten aufhalten, wo sich Züge bewegen. Denn Züge ...

- durchfahren Bahnhöfe mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern. Durch den entstehenden Luftsog können unmittelbar an der Bahnsteigkante befindliche Gegenstände in Bewegung geraten. - können Hindernissen nicht ausweichen und haben einen sehr langen Bremsweg. - nähern sich fast lautlos.. Ein elektrisch betriebener Zug - selbst mit über 200 Stundenkilometern - ist für das menschliche Ohr erst wahrnehmbar, wenn er bereits vorbeifährt! - fahren auch außerhalb des ausgehängten Fahrplanes und können ein Gleis in beide Richtungen befahren.

Deshalb:

- Überqueren Sie die Gleise ausschließlich an den Stellen, die dafür offiziell vorgesehen sind!

- Halten Sie sich auf dem Bahnsteig nicht unmittelbar an der Bahnsteigkante auf!

- Die weiße Sicherheitslinie auf dem Boden markiert den sicheren Abstand zur Bahnsteigkante. Übertreten Sie die Sicherheitslinie erst dann, wenn der Zug hält.

