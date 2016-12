BPOLD STA: Drogerie im Dortmunder Hauptbahnhof - Kunde rastet aus - 1.500 Euro Schaden - Bundespolizei ermittelt gegen 40-Jährigen

Dortmund (ots) - Einen Schaden in Höhe von circa 1.500,- Euro verursachte ein 40-jähriger Mann am heiligen Abend (24. Dezember) in einer Drogerie im Dortmunder Hauptbahnhof. Dabei verletzte er zudem einen Kunden sowie einen Mitarbeiter der Drogerie.

Gegen 15:30 Uhr hielt sich der 40-Jährige kamerunische Staatsangehörige in der Drogerie auf. Offensichtlich wollte der Mann dort Parfüm kaufen. Darum soll er sich über eine Theke hinweg gebeugt und so an der Parfümauslage bedient haben. Hierdurch löste er einen Alarm aus. Eine Mitarbeiterin bat daraufhin den Kunden sich zu gedulden, bis jemand der zuständigen Fachabteilung ihn bedienen würde.

Darüber soll sich der 40-jährige extrem echauffiert und lautstark seinen Unmut gegen die nach seiner Meinung respektlose Behandlung ausgedrückt haben. Weil er sich nicht beruhigte, bat ein Mitarbeiter den kamerunischen Staatsangehörigen, das Geschäft zu verlassen. Dieser soll daraufhin die Mitarbeiter als Rassisten tituliert haben.

Deshalb soll ein Mitarbeiter versucht haben, den 40-Jährigen aus dem Laden zu schieben. Dieser wiederum soll plötzlich mehrere Kerzen aus der Auslage entnommen und diese auf den Mitarbeiter geworfen haben. Dabei wurde der Mitarbeiter und ein Kunde, der ebenfalls von einer Kerze getroffen wurde, leicht verletzt.

Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll der renitente Dortmunder sein Opfer zudem mit Faustschlägen verletzt haben. Auch eine technische Einrichtung zur Verhinderung von Diebstählen, im Ausgangsbereich des Geschäfts, wurde dabei zerstört. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von circa 1.500 Euro.

Die Bundespolizei leitete gegen den 40-jährigen Kameruner ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung ein.

