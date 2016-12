BPOLD STA: Bundespolizei gehen bei Grenzüberwachungsmaßnahmen zwei Personen ins Fahndungsnetz und wurden festgenommen

Aachen (ots) - Im Rahmen von Grenzüberwachungsmaßnahmen haben Beamte der Bundespolizei 2 Personen festgenommen und sind 13 Fahndungsersuchen nachgegangen. In einem Fall wurde von der Staatsanwaltschaft Hagen ein 25-Jähriger gesucht. Er wurde im Jahr 2012 vom Amtsgericht Hagen wegen schweren Diebstahls zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Da er gegen Auflagen des Gerichts verstoßen hatte, muss er jetzt eine Restfreiheitsstrafe von 556 Tagen absitzen. Er wurde im Anschluss seiner Festnahme in die Justizvollzugsanstalt Aachen eingeliefert. In einem weiteren Fall wurde ein 21-Jähriger mit einem total gefälschten griechischen Personalausweis festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Heidelberg und weitere Fahndungsersuchen anderer Justizbehörden wegen verschiedener Eigentumsdelikte vor. Bei seiner Festnahme wurden noch kleinere Mengen an Marihuana und Haschisch aufgefunden. Er wurde nach seiner Festnahme in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert. Weitere Anzeigen gegen ihn wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und ausländerrechtlicher Verstöße folgten.

