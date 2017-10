POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Diebstahl

Am Montag, 09. Oktober 2017, in der Zeit von 12 Uhr bis 17 Uhr betritt ein bislang unbekannter Täter den Büroraum eines Abschleppunternehmens an der Emsteker Straße und entwendete aus einer Kasse Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.:04473/2306) entgegen.

Löningen -Verkehrsunfall

Am Dienstag, 10. Oktober 2017, um 05.45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 213 in Löningen ein Auffahrunfall. Ein 43-jähriger Lähdener Pkw-Fahrer übersah das der vor ihm fahrende Pkw VW, welcher von einem 42-jährigen Herzlaker gefahren wurde, verkehrsbedingt abbremsen musste. Er fuhr auf den abbremsenden Pkw auf. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 10. Oktober 2017, um 08.25 Uhr, geriet auf der Bundesstraße 72 zwischen Cloppenburg und Varrelbusch ein Lkw, welcher mit 150 Schlacht-Schweinen beladen war, aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lkw kippte dabei auf die rechte Fahrzeugseite. Am Lkw des 26-jährigen Bakumers entstand ein Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro. Etwa 50 Schweine verendeten an der Unfallstelle. Für das Umladen der Schweine sowie die Bergung des Lkws wurde eine Vollsperrung der Bundesstraße eingerichtet. Der Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt.

