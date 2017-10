POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 09.Oktober 2017, um 01.10 Uhr warfen unbekannte Täter in Goldenstedt, Große Straße, die Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses mit einem Stein ein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.:04441/9430) entgegen.

Steinfeld - versuchter Diebstahl eines Motorroller

In der Zeit von Freitag, 07. Oktober 2017, 18.15 Uhr bis Samstag, 08. Oktober 2017, 05.30 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Steinfeld, Gewerbering, auf das Firmengelände eines Transportunternehmens. Hier manipulierten sie das Schloss eines dort abgestellten Motorroller der Marke Honda. Das Fahrzeug wurde hierdurch beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Zu einem Diebstahl kam es nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.:05492/2533) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 09 Oktober 2017, 20.45 Uhr befuhr ein 15-jähriger aus Grabow(Mecklenburg-Vorpommern) mit einem Pkw die Bakumer Straße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Das Fahrzeug wurde unbefugt in Gebrauch genommen. Weiterhin gab der 15-jährige falsche Personaldaten an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 09.Oktober 2017, 20.17 Uhr befuhr ein 48-jähriger aus Vechta mit einem Fahrrad den Kreuzweg in Vechta, obwohl er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Aufgrund des Alkoholkonsums verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf die Fahrbahn. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 3,32 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme angeordnet sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Dirk Wichmann

Telefon: 044711860103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell