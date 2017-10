POL-CLP: Pressemitteilung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Ramsloh - Fahren ohne Führerschein

Am Montag, 09. Oktober 2017, befuhr ein 21-jähriger Saterländer gegen 21.30 Uhr in Ramsloh mit einem VW Passat die Eschstraße, stellte den Pkw dort ab und drehte die Musikanlage im Pkw stark auf. Bei einer polizeilichen Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines ist und dass er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am Montag, 09.Oktober 2017, befuhr ein 14-jähriger Fahrradfahrer aus Friesoythe gegen 20.00 Uhr den Radweg an der Moorstraße in Richtung Friesoythe Ortsmitte. An der Kreuzung zur Mühlenstraße missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden BMW, welcher von einem 36-jährigen Scharrelers gefahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten. Es entstand ein leichter Sachschaden am PKW, in bislang unbekannter Höhe. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Dirk Wichmann

Telefon: 044711860103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell