POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Einbruch in ein Druckhaus

In der Zeit von Samstag, 30. September 2017, 00.00 Uhr, bis Mittwoch, 04. Oktober 2017, 13 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Art und Weise Zugang zum Produktionsbetrieb einer Druckerei an der Gutenbergstraße. Es wurde u.a. ein Schweißgerät, ein Kompressor, ein Staubsauger und ein Ladegerät entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.:05432/9500) entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Person/Zeugenaufruf

Am Montag, 09. Oktober 2017, um 06.50 Uhr, kam es auf der Dr.-Niemann-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Beide befuhren die Dr.-Niemann-Straße in Richtung Cappeln. Als der bislang unbekannte Pkw-Fahrer an dem 16-jährigen Fahrradfahrer aus Emstek vorbeifahren wollte, touchierte er diesen. Der Fahrradfahrer stürzte hierbei und erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrzeugführer eines schwarzen Kombis entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Fahrradfahrer zu kümmern bzw. seine Personalien zu hinterlassen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel.:04478/1555) entgegen.

