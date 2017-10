POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl aus Pkw

Am Sonntag, 08.Oktober 2017, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 13.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Oldenburger Straße, aus einem unverschlossenen Pkw Mercedes-Vito eine Geldbörse samt Inhalt. Weiterhin wurde das hintere, amtliche Kennzeichen (VEC-YR 63) des auf dem dortigen Schotterplatz abgestellten Fahrzeuges entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 125 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.:04441/9430) entgegen.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 08 Oktober 2017, 22 Uhr, befuhr ein 29-jähriger polnischer Staatsbürger mit einem Pkw die Straße "Ovelgönne" in Visbek, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Weiterhin stand der 29-Jährige unter Drogeneinfluss. Ein Drogenschnelltest verlief positiv, so dass dem 29-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Trunkenheitsfahrt

Am 08. Oktober 2017, um 12.40 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Twistringer mit seinem Pkw die Steinfelder Straße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Dirk Wichmann

Telefon: 044711860103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell