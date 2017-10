POL-CLP: Pressemitteilung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Aufmerksame Bürgerin verhinderte einen Diebstahl (Nachtrag: aktuelle Täterbeschreibung)

Am Sonntag, 08.Oktober 2017, stellte eine aufmerksame 49-jährige Friesoytherin gegen 20.30 Uhr in Friesoythe in einem Rohbau an der Ringstraße eine männliche Person fest, welche dort nichts zu suchen hatte. Da sie davon ausging, dass diese dort nach Werkzeugen oder anderem Diebesgut suchte, informierte sie den 67-jährigen Eigentümer. Sie sprach die Person an und konnte so vermutlich einen bevorstehenden Diebstahl verhindern. Der Tatverdächtige, ein etwa 25 jähriger Mann flüchtete zu Fuß. Der unbekannte schlanke Mann soll einen neongrünen Pullover mit einer schwarzen Jacke darüber sowie schwarze Schuhe getragen haben. Auffällig soll sein schmales Gesicht, die gebrochen deutsche Aussprache sowie die kurzen, schwarzen Haare gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.:04491/93160) entgegen.

