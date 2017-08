Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - unbekannter Falschfahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer/Zeugenaufruf

Am 09. August 2017 befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 11.25 Uhr mit seinem hellblauen Pkw die Bundesstraße 213 (B 213) zwischen Cloppenburg Nord und Stapelfeld entgegen der Fahrtrichtung. Hierdurch wurde u. a. ein 54-Jähriger aus Haren gefährdet, der mit seinem Lkw die B 213 auf dem für ihn vorgesehenen Fahrstreifen befuhr. Falls weitere Verkehrsteilnehmer durch den Unbekannten gefährdet wurden oder jemand weitere Details zu dem unbekannten Pkw-Fahrer machen kann, mögen diese Personen sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471/18600) in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell