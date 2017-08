Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl von Gartenmöbeln

In der Zeit vom 02. August 2017, 00.00 Uhr, bis zum 04. August 2017, 17.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem Garten an der Hagener Straße in Vechta eine Bank und drei Stühle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 310 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Pkw-Scheibe zerstört

Am 08. August 2017 zerstörten unbekannte Täter in der Zeit von 19.20 Uhr bis 20.20 Uhr die Fensterscheibe eines Pkw, Seat Alhambra, der an der Keetstraße in Lohne geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

Damme - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 09. August 2017 übersah ein 50-Jähriger aus Wert gegen 07.45 Uhr beim Abbiegevorgang am Südring eine in dieselbe Richtung fahrende 11-jährige Dammerin, die mit ihrem Fahrrad unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Mädchen leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell