Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Einbruch in Spielhalle

Am 09. August 2017 brachen unbekannte Täter in der Zeit von 01.37 Uhr bis 07.44 Uhr in eine Spielhalle in Molbergen, Cloppenburger Straße, ein. Es wurden mehrere Geldspielautomaten aufgebrochen und eine bislang unbestimmte Bargeldmenge entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 08. August 2017 befuhr ein 34-jähriger Cloppenburger gegen 14.00 Uhr die Hagenstraße in Cloppenburg, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

