Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta -Diebstahl eines E-Bikes

Am 04. August 2017 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 22.00 Uhr bis 23.15 Uhr ein E-Bike (Cannondale), das vor einer Gaststätte am Stoppelmarkt abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Einbruch in Schwimmbadräumlichkeiten

Am 08. August 2017 brachen unbekannte Täter in der Zeit von 00.36 Uhr bis 03.03 Uhr mehrere Türen eines Toiletten-/Lagerhauses des Schwimmbades in Vechta, Dornbusch, auf und entwendeten Elektrogeräte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Steinfeld - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am 08. August 2017 wollte eine 33-jährige Steinfelderin gegen 07.00 Uhr mit ihrem Pkw, Skoda, von der Straße "Am Ondruper Berg" nach links auf die Lohner Straße aufbiegen. Dabei übersah sie den 28-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden, der mit seinem Pkw, VW Golf, die Lohner Straße in Richtung Mühlen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die beiden Mitfahrer des 28-Jährigen, ein 22-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden sowie ein 30-jähriger Steinfelder, leicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

