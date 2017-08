POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Buntmetalldiebstahl

In der Nacht von Montag, 07. August 2017, 19.00 Uhr, auf Dienstag, 08. August 2017, 07.45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem Rohbau an der Friesoyther Straße zwei Kupferfallrohre. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell