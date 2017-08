Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Einbruch in Lagerräume

In der Zeit vom 07. Juli 2017, 00.00 Uhr, bis zum 07. August 2017, 00.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Lager am Brookdamm in Lastrup ein. Entwendet wurde allerdings nichts. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (04472-8429) entgegen.

