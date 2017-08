POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Vorfahrt missachtet und geflüchtet (Nachtrag)

Am Montag, 07. August 2017, um 17.40 Uhr, befuhr eine 67-jährige Friesoytherin mit ihrem Pkw, Kia, in Friesoythe die Straße Am Alten Hafen stadteinwärts. Der Fahrer eines Pkw, Ford (Weiß), befuhr zeitgleich den Parkplatz des dortigen Verbraucherzentrums und wollte nach links in Richtung Sedelsberger Straße abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Kia, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Unfallverursachter flüchtete vom Unfallort in Richtung Sedelsberger Straße, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der unfallverursachende Pkw soll Krefelder Kennzeichen bestizen und sich im Bereich Friesoyhte aufhalten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

