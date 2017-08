Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Sachbeschädigung an Pkw

Am vergangenen Freitag, 04. August 2017, wurde bei zwei Pkw, die auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses parkten, der Lack zerkratzt. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 14.30 Uhr und 19.00 Uhr liegen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (05491-9500) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Brand eines Mähdreschers

Am Montag, 07. August 2017, um 17.30 Uhr, geriet während Mäharbeiten auf einem Feld hinter der Firma Ovobest ein Mähdrescher in Brand. Der Fahrer konnte den plötzlich im Motorraum entstandenen Brand nicht mit Hilfe eines Feuerlöschers löschen, so dass die Freiwillige Feuerwehr Vörden gerufen wurde. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

