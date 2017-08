Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Wohnungseinbruch

Am 07. August 2017 verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von 17.15 Uhr bis 21.00 Uhr über eine Leiter Zutritt zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss in Lastrup, Am Apfelgarten. Es wurden einige Schubladen geöffnet, entwendet wurde jedoch offensichtlich nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 06. August 2017 kam es in der Zeit von 17.00 Uhr bis 23.45 Uhr in Cloppenburg, auf einem Parkplatz an der Emsteker Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich bei Ein- oder Ausparken den Pkw, Daimler, eines 59-jährigen Cloppenburgers. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell