Cloppenburg/Vechta (ots) - Neuenkirchen-Vörden - Dieseldiebstahl

In der Zeit vom 05. August 2017, 21.00 Uhr, bis zum 07. August 2017, 00.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Neuenkirchen-Vörden, Hörster Heide, aus dem unverschlossenen Tank eines Lkw etwa 650 Liter Dieselkraftstoff. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 650 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

Vechta - Diebstähle aus Pkw

In der Nacht von Sonntag, 06. August 2017, 19.30 Uhr, auf Montag, 07. August 2017, 06.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter im Innenstadtgebiet von Vechta diverse Pkw-Scheiben ein. An der Marienstraße wurde aus einem Pkw, Toyota Aygo, eine Geldbörse mit diversen Dokumenten entwendet. Aus einem weiteren Pkw, der ebenfalls an der Marienstraße geparkt war, wurde eine Handtasche inklusive eines Reisepasses entwendet. An der Füchteler Straße wurde aus einem Pkw, VW Passat eine Reisetasche entwendet. Eine Handtasche sowie ein Autoschlüssel wurden aus einem Pkw, Cirtoen, entwendet, der an der Driverstraße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell