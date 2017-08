POL-CLP: Meldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum- Unfallflucht- Zeugenaufruf Bereits am vergangenen Freitag, 04. August 2017, in der Zeit zwischen 11.00 und 12.00 Uhr, wurde in Bakum ein Pkw, Mercedes-C-Klasse, beschädigt. Dieser war auf dem Parkplatz des Ärztehauses, von-Galen-Straße, geparkt. Vermutlich hat ein anderer Fahrzeugführer den Mercedes beim Rangieren auf dem Parkplatz beschädigt und war anschließend unerlaubt vom Unfallort geflüchet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Bakum entgegen, Tel.: 04446-1637.

