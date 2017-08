Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Verkehrsunfall (Korrektur)

Am Sonntag, 06. August 2017, um 19.11 Uhr, befuhren vier Fahrzeuge die Steinfelder Straße in Richtung Damme. Als der 30-jährige Fahrzeugführer des vordersten Fahrzeugs, Wildeshauser, abbremsen musste erkannte dies der 41-jährige Fahrzeugführer aus Damme, der als letzter in der Schlange fuhr, zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug einer 32-Jährigen aus Steinfeld auf, welche dadurch auf das Fahrzeug einer 52-Jährigen aus Damme geschoben wurde. In dem Fahrzeug der 32-jährigen Steinfelderin befanden sich zwei Kinder, die durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurden. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

