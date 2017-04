POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl aus PKW

Zwischen Mittwoch, 08. Februar 2017, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 09. Februar 2017, 06.00 Uhr, schlugen Unbekannte auf einem Parkplatz, "An der Propstei" in Vechta die Seitenscheibe eines Ford Fiesta ein und entwendeten anschließend eine Leinentasche. Der Schaden beträgt rund 300 Euro. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Vechta (04441 9430) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Fenster

In der Zeit von Mittwoch, 08. Februar 2017, 18.15 Uhr, und Donnerstag, 09. Februar 2017, 08.00 Uhr, beschädigten Unbekannte eine Fensterscheibe an einem Einzelhandelsgeschäft in der Straße "Bürgermeister-Kühling-Platz" in Vechta. Die Täter hinterließen zwei kleine Kreisrunde Löcher in der Scheibe. Der Schaden liegt bei rund 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (04441 9430) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell