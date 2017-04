POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl von Kennzeichen

In dem Zeitraum vom 04. Februar 2017, 13.00 Uhr bis 09. Februar 2017, 8.30 Uhr wurden in der Max-Planck-Straße in Cloppenburg auf einem Privatgrundstück die amtlichen Kennzeichen CLP-OR 145 entwendet. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Cloppenburg (04471 18600) entgegen.

