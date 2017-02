POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Verkehrsunfallflucht im Saterland

Am Freitag, in der Zeit von 03.20 - 16.30 Uhr, kam es auf den Parkflächen hinter der BFT-Tankstelle Saterland an der B 401 zu einem ungewöhnlichen Unfall.

Hierbei wurde vermutlich noch bei Dunkelheit durch einen rückwärts einparkenden Sattelzug ein silberfarbener, polnischer Pkw Kia Carens, welcher zwischen zwei weiteren Sattelzügen geparkt war, zurückgeschoben und beschädigt.

Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Fahrzeugführer der daneben geparkten Sattelzüge oder weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Friesoythe, 04491-93160 zu melden.

