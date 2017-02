Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - Eigentümer von Fahrrad gesucht

Am 25. Januar 2015 wurden in 49451 Holdorf mehrere Einbruchdiebstähle in Wohnhäuser begangen. Im Zusammenhang mit der Tatortaufnahme wurde ein Mountainbike aufgefunden und sichergestellt. Es handelt sich hierbei um ein Fahrrad der Marke McKENZIE, 600 Hill, Rahmenfarbe Weiß mit orangefarbenen Felgen. Das Fahrrad wurde eventuell durch den Täter benutzt oder könnte aus einer Straftat stammen. Wer kann Angaben zur Herkunft oder zum Eigentümer des Mountainbikes machen. Hinweise bitte an die Polizei Vechta, Tel.: 04441-943-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell