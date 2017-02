POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl aus PKW

Am Freitag, 03. Februar 2017, 07.10 Uhr entwendet ein Unbekannter eine Brieftasche aus einem PKW in der Füchteler Straße in Vechta. Die Geschädigte ließ ihren PKW für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt auf dem Hof stehen. Diesen Moment nutzte der Täter aus. Als die Geschädigte zum Auto zurückkehrte, flüchtete eine männliche Person in Richtung Kringelkamp. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Vechta (04441- 9430) entgegen.

Vechta - Einbruch in Kindergarten

In der Nacht von Donnerstag, 02. Februar 2017, 19.00 Uhr, auf Freitag 03. Februar 2017, 7.00 Uhr, drangen Unbekannte in einen Kinderngarten in der Grafenhorststraße in Vechta ein. Sie hebelten zunächst ein Fenster auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Digitalkamera der Marke Canon entwendet. Der Gesamtschaden beträgt rund 1500 Euro. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Vechta (04441 - 9430) entgegen.

Vechta - Einbruch in PKW

Unbekannte schlugen an einem Opel in der Universitätsstraße in Vechta in der Nacht von Donnerstag, 02. Februar 2017, 16.30 Uhr, auf Freitag 03. Februar 2017, 7.45 Uhr, eine Scheibe ein. Das Fahrzeug wurde anschließend durchsucht - ob etwas entwendet wurde, konnte bisher nicht geklärt werden. Der Schaden an dem PKW beträgt 200 Euro. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Vechta (04441 - 9430) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell