Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 02. Februar 2017, 23.00 Uhr, befuhr ein 42-Jähriger aus Viechtach (Bayern) mit einem Pkw die Wildeshauser Straße in Visbek, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Steinfeld - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 02. Februar 2017, 15.15 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden mit einem Pkw die Lohner Straße in Steinfeld, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Freitag, 02. Februar 2017, 13.32 Uhr, kam es in Vechta, Marienstraße, auf dem Parkplatz "Franziskanerplatz" zu einem Verkehrsunfall. Eine 49-Jährige aus Quakenbrück fuhr mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke. Zeitgleich fuhr aus der gegenüberliegenden Parklücke ein 60-Jähriger aus Vechta mit seinem Pkw ebenfalls rückwärts. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 450 Euro entstand. Da die beiden Fahrzeugführer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen, Tel.: 04441/9430.

Lohne - Kennzeichendiebstahl

In der Nacht vom 01. Februar 2017, 19.20 Uhr, bis zum 02. Februar 2017, 09.20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das vordere amtliche Kennzeichen VEC-ET 807 eines Pkw, der in Lohne am Industriering auf dem Parkplatz der Firma Envitec geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

Lohne - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 02. Februar 2017 kam es gegen 13.50 Uhr an der Dinklager Straße in Lohne zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 51-jährige Lohnerin befuhr mit ihrem Pkw die Dinklager Straße stadtauswärts und beabsichtigte in die Straße "Am Gleisbogen" abzubiegen. Ein 66-jähriger Lohner befuhr zeitgleich mit seinem E-Bike den Radweg der Dinklager Straße in Richtung stadteinwärts. Der 51-Jährige übersah hier den E-Bike-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 66-Jährige leicht verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

Lohne - Mit 4,57 Promille einen Verkehrsunfall verursacht

Am 02. Februar 2017 befuhr ein 32-jähriger Lohner mit seinem Fahrrad den Radweg der Landwehrstraße in Lohne. Im Kurvenbereich geriet der 32-Jährige auf die und kollidierte mit einem 47-jährigen Barnstorfer, der mit einem Pkw unterwegs war. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 32-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 4,57 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt.

