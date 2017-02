POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Donnerstag, 02. Februar 2017, befuhr eine 20-jährige Friesoytherin gegen 15.30 Uhr mit ihrem Pkw Ford die Friesoyther Straße in Richtung Ellerbrock. Hier wollte sie auf eine linksseitige Grundstückseinfahrt abbiegen und schätzte hierbei die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Pkw Opel, der von einer 35-jährigen Friesoytherin gefahren wurde, falsch ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, infolgedessen der Pkw Ford anschließend gegen einen abgestellten VW-Transporter prallte. Die Fahrerin des Opels und ein im Pkw befindliches Klein-kind wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 ge-schätzt.

Friesoythe - Kennzeichendiebstahl

In der Nacht von Mittwoch, 01. Februar 2017, 18.00 Uhr, auf Donnerstag, 02. Februar 2017, 11.15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das vordere amtliche Kennzeichen CLP-M 52 eines Pkw BMW, der im genannten Tatzeitraum am Amselweg in Friesoythe geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell