Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl von Felgen

In der Zeit vom 28. Januar 2017, 12.00 Uhr, bis zum 02. Februar 2017, 08.10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einer Garage an der Ammerseestraße in Cloppenburg insgesamt acht Felgen im Wert von etwa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Bühren - Wohnungseinbruch

In der Nacht von Mittwoch, 01. Februar 2017, 18.00 Uhr, auf Donnerstag, 02. Februar 2017, 16.25 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Bühren, Taun Riedbach ein und durchwühlten die Räume im Erdgeschoss. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Emstek - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 02. Februar 2017 befuhr ein 18-jähriger Cappelner gegen 07.05 Uhr mit seinem Pkw die Cappelner Straße. Als er von dieser auf die Alte Bundesstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 48-jährigen Cappelner, der mit seinem Fahrrad die Alte Bundesstraße an der dortigen Ampelanlage überquerte. Der Fahrradfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Mittwoch, 01. Februar 2017, 15.30 Uhr, bis zum 02. Februar 2017, 06.45 Uhr, parkte ein Pkw Mazda in Fahrtrichtung Cloppenburg auf der Molberger Straße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Vorbeifahren diesen Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen Transporter oder einen Lkw gehandelt haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen - zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am 02. Februar 2017 befuhr ein 28-jähriger Lastruper gegen 07.15 Uhr mit seinem Pkw die Lastruper Straße aus Richtung Lastrup kommend. An der Kreuzung Löninger Straße/Brokstreeker Straße beabsichtigte er diese zu überqueren. Hierbei übersah der Lastruper den von rechts aus Richtung Löningen kommenden 23-jährigen Löninger. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 23-Jährige und dessen 18-jährige Beifahrerin, Löningerin, leicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12000 Euro.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 02. Februar 2017 befuhr ein 57-jähriger Meppener gegen 18.27 Uhr, mit seinem Pkw die Kreisstraße 155 in Richtung Lastruper Straße. Eingangs einer Linkskurve kam ihm ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Pkw entgegen. Der Meppener konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern, da sich der Unbekannte zu weit auf seiner Fahrbahn befand. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475/1565) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell