POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Wohnungseinbruch

In der Zeit vom 18. Januar 2017, 15.00 Uhr, bis zum 27. Januar 2017, 08.15 Uhr, versuchten unbekannte Täter die rückwärtige Eingangstür zu einer Wohnung in Friesoythe, Am Friesoyther Kanal, aufzuhebeln. Es blieb bei einem Versuch. Zu einem Eindringen in die Wohnung kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

