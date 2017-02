Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Brinkstraße in Lohne kam es am 30. Januar 2017 zu einem Auffahrunfall. Eine 78-Jährige Anwohnerin musste verkehrsbedingt halten, als ein Unbekannter, vermutlich aus Unachtsamkeit, auf den Renault der Frau aus Lohne auffuhr. Der Unbekannte entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens (rund 500 Euro) zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

