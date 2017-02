Cloppenburg/Vechta (ots) - Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung

In der Zeit vom 28. Januar 2017, 18.00 Uhr, bis zum 31. Januar 2017, 10.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter auf dem Gelände der Selings Mühle an der Hakenstraße eine Dachrinne und stießen eine Lampe um. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 01. Februar 2017, um 07.37 Uhr, befuhr eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Damme die Mühlenstraße stadteinwärts und musste hier verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte eine nachfolgende 82-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuenkirchen-Vörden zu spät und fuhr auf. Die 37-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

