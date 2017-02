POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Kradfahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, 01. Februar 2017 befuhr ein 20-jähriger Kradfahrer aus Barßel gegen 11.00 Uhr die Loher Straße in Barßel, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfall nach Überholvorgang auf der Bundesstraße 401 (B401)

Am Mittwoch, 01. Februar 2017, befuhr ein 57-jähriger Friesoyther gegen 17.10 Uhr mit seinem Pkw Daimler die B 401 im Bereich Friesoythe in Richtung Papenburg. Der 42-jährige Fahrer eines Pkw Skoda aus Oldenburg überholte den Daimler und musste wegen Gegenverkehrs knapp vor diesem Fahrzeug einscheren. Hierbei wurde der Daimler gestreift und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Da die Beteiligten den Unfallhergang unterschiedlich darstellten werden Unfallzeugen, insbesondere die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe unter der Rufnummer 0449193160 in Verbindung zu setzen.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am 01. Februar 2017 befuhr ein 18-Jähriger aus Westerstede mit seinem Pkw die Loher Straße in Richtung Westerstede. Hier kam er aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet daraufhin nach links von der Fahrbahn ab und prallte hier auf dem Dach liegend gegen zwei Bäume. Der 18-Jährige wurde hierbei schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

