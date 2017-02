Cloppenburg/Vechta (ots) - Cappeln - Diebstahl von Batterien

Am 01. Februar 2017, entwendeten unbekannte Täter gegen 09.21 Uhr in Cappeln, Postweg, insgesamt 15 stationäre Batterien. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478/1555) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Container

In der Zeit vom 31. Januar 2017, 18.30 Uhr, bis zum 01. Februar 2017, 06.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Blechtür Zugang zu einem Container an der Jümmestraße in Cloppenburg. Aus diesem Container wurde ein I-Pad inklusive Ladegerät, ein Entfernungsmessgerät, diverse Schlüssel zwei Taschen und ein Fahrrad entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 460 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Kindertagesstätte

In der Nacht von Dienstag, 31. Januar 2017, 19.30 Uhr, auf Mittwoch, 01. Februar 2017, 07.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte am Froebelweg in Cloppenburg ein und durchsuchten die dortigen Räumlichkeiten. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Bühren - Wohnungseinbrüche

Am Mittwoch, 01. Februar 2017, 08.30 Uhr bis 22.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in drei Wohnhäuser in Bühren ein. Am Poggenschlatt wurde ein Wohnhaus durchsucht. Entwendet wurde jedoch offensichtlich nichts. An der Caspar-Schmitz-Straße brachen unbekannte Täter über eine Terrassentür in das Wohnhaus ein und entwendeten 100 Euro Bargeld. In der Straße Taun Boomkamp durchsuchten unbekannte Täter nach dem Einbrechen sämtliche Räume und entwendeten ebenfalls Bargeld. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1900 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Lastrup - Trunkenheit im Verkehr

Am 02. Februar 2017 befuhr ein 51-jähriger Litauer mit seinem Sattelzug die Bundesstraße 213 in Lastrup, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und der Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Löningen - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 01. Februar 2017, 07.20 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Löninger mit seinem Pkw die Bahnhofsallee aus Richtung Meerdorfer Straße kommend in Richtung Kreisverkehr. Hierbei übersah er die von rechts aus der Linderner Straße kommende 22-jährige Löningerin, die mit einem E-Bike unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 22-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro.

Emstek - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 01. Februar 2017 kam es in der Zeit von 06.15 Uhr bis 06.20 Uhr auf der Bundesstraße 213 zwischen der Anschlussstelle Ahlhorn und der Baumwegstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier kam einer 61-jährigen Cloppenburgerin auf ihrer Fahrbahn ein Autoreifen entgegengerollt. Durch den Zusammenstoß entstand am Pkw der Cloppenburgerin ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Essen - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 01. Februar 2017 befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 18.00 Uhr mit seinem Sattelzug die Beverner Straße in Fahrtrichtung Essen und bog an der Ampelkreuzung nach rechts auf die Bundesstraße 68 in Richtung Cloppenburg ab. Beim Abbiegen stieß der Unbekannte gegen die Ampelanlage, die hierdurch beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

