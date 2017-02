Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 01. Februar 2017 kam es gegen 07.00 Uhr in Löningen, Duderstadter Weg, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden. Ein 36-jähriger Löninger wollte zum Zeitpunkt des Unfalles mit seinem Pkw den Duderstadter Weg über die Straße Mühlenbachtal überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 27-jährigen Lastrupers, der die Straße Mühlenbachtal in Richtung Böen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Ford Transit des 27-Jährigen überschlug. Er und sein 28-jähriger Beifahrer, Lingener, wurden schwer verletzt. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

