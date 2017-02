Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Diebstahl von Pkw-Batterien

Von Samstag, 21. Januar 2017, 08.00 Uhr, bis Samstag, 28. Januar 2017, 15.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Visbek, Wildeshauser Straße, vom Betriebshof eines Autohauses 20 defekte Pkw-Batterien. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Vechta - Kennzeichendiebstahl Von Montag, 30. Januar 2017, 22.30 Uhr, bis Dienstag, 31. Januar 2017, 09.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Zitadelle, das vordere amtliche Kennzeichen WL - AJ 867 eines Pkw VW. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit von Freitag, 27. Januar 2017, 12.00 Uhr, bis Dienstag, 31. Januar 2017, 08.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta/Ortsteil Oythe, Maximilian-Kolbe Straße, auf das Grundstück eines im Rohbau befindlichen Hauses. Hier entwendeten die Unbekannten eine Porenbetonsäge der Marke Lissmac. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 30. Januar 2017, 16.00 Uhr, befuhr ein 30-jähriger aus Goldenstedt mit einem Pkw die Eschstraße in Goldenstedt/Lutten, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Halterin des Fahrzeuges, eine 26-Jährige aus Goldenstedt, ließ die Fahrt zu. Am Dienstag, 31. Januar 2017, 12.20 Uhr, befuhr der 30-Jährige erneut die Eschstraße in Goldenstedt/Lutten, wobei die Halterin die Fahrt erneut zuließ. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 28. Januar 2017, 13.21 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger aus Dinklage mit einem Pkw die Hagener Straße in Vechta. Bei der Kontrolle gab der Dinklager an, seinen Führerschein vergessen zu haben. Es stellte sich jedoch heraus, das der 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 31. Januar 2017, 13.25 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger aus Lohne mit einem Pkw die Falkenbergstraße in Lohne, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Der Drogenkonsum wurde vom 25-Jährigen eingeräumt. Eine Blutprobe wurde mit Einverständ-nis des 25-jährigen entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 31.Januar 2017, 14.30 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger aus Lohne mit einem Pkw die Industriestraße in Lohne, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde mit Einverständnis des 20-Jährigen entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Sonntag, 29. Januar 2017, 15.00 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich mit einem LKW oder einem Fahrzeug ähnlicher Größe, den Dreschkamp in Lohne in Richtung Pickerweg. Beim Linksabbiegen in engem Bogen streifte er einen links am Fahrbahnrand befindlichen Stromverteilerkasten. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta, unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Dinklage - Einbruch in Praxisräume

In der Nacht von Montag, 20. Januar 2017, 19.30 Uhr, auf Dienstag, 31. Januar 2017, 07.50 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Praxis an der Lindenstraße in Dinklage ein. Es wurden sämtliche Räume durchsucht und Bargeld aus der Ladenkasse entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Dinklage - Tageswohnungseinbruch

In der Zeit vom 28. Januar 2017, 00.00 Uhr, bis zum 31. Januar 2017, 14.20 Uhr, hebelten unbekannte Täter in Dinklage, Lessingstraße, das Küchenfenster zu einem Wohnhaus auf und durchsuchten anschließend alle Räume. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

