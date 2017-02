Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 25. Januar 2017, 16.00 Uhr, bis zum 26. Januar 2017, 08.30 Uhr, kam es in Löningen, Hauptstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit einem unbekannten Fahrzeug gegen das Vordach eines Schuppens. Es wurden die Dachrinne und mehrere Dachplatten beschädigt, sodass davon ausgegangen wird, dass es sich um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben muss. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell