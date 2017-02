POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Elisabethfehn - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Dienstag, 31. Januar 2017, befuhr eine 50-jährige Barßelerin gegen 11.20 Uhr mit ihrem Pkw Opel in Elisabethfehn die Oldenburger Straße. Hier kam ihr aus Richtung der Hauptstraße eine 34-jährige Friesoytherin mit ihrem Pkw Nissan entgegen. Diese wollte in eine Grundstückseinfahrt einfahren und stieß mit dem entgegenkommenden Nissan zusammen. Die 50-jährige Barßelerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro.

