Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Sonntagmorgen, 29. Januar 2017, gegen 04.00 Uhr, bedankte sich ein 21-jähriger Wachtumer auf seine Weise bei einem Taxifahrer und zwei Polizeibeamten, die ihm helfen wollten. Der Wachtumer wollte zunächst von einem 37-jährigen Taxi-Fahrer, Löninger, nach Hause gebracht werden. In Vehrensande schlug der Wachtumer, während der Fahrt, unvermittelt auf den Taxifahrer ein. Zum Glück wurde der Fahrer nicht verletzt, lehnte aber eine weitere Beförderung des Renitenten ab. Die hinzugerufenen Polizeibeamten setzten den 21-Jährigen dann in ihren Streifenwagen, da dieser kein Handy dabei hatte, um sich um eine Abholung zu kümmern. Plötzlich verpasste der junge Mann einem 51-jährigen Polizeibeamten aus Essen ebenfalls Schläge. Während der Fahrt beleidigte er nicht nur die Beamten, sondern biss auch noch den 56-jährigen Polizeibeamten aus Löningen. Die Polizeibeamten blieben ebenfalls unverletzt. Der Wachtumer wurde nicht mehr nach Hause sondern zur Polizeidienststelle nach Cloppenburg verbracht. Dort erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Außerdem wurden Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Wachtumer an seine Eltern übergeben.

Molbergen - Diebstahl von Außenbeleuchtung

In der Zeit vom 01. November 2017, 08.00 Uhr, bis zum 28. Januar 2017, 08.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Molbergen, Kirchstraße, eine vor einer Eisdiele befindliche Außenlampe. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475/1565) entgegen.

Molbergen - Diebstahl eines Pferdeanhängers

In der Zeit von Montag, 30. Januar 2017, 20.00 Uhr, bis zum 31. Januar 2017, 08.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen an der Vreesner Straße in Molbergen abgestellten Pferdeanhänger (Böckmann). Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475/1565) entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Pkw-Aufbruch

In der Zeit vom 20. Januar 2017, 08.00 Uhr, bis zum 27. Januar 2017, 14.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Fahrertür eines Pkw Daimler aufzubrechen. Der Pkw war im genannten Tatzeitraum am Barschweg in Cloppenburg abgestellt. Zu einem Eindringen in den Pkw kam es nicht. Es blieb bei einem Versuch. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 31. Januar 2017 befuhr ein 18-jähriger Cloppenburger gegen 23.25 Uhr mit seinem Pkw den Antoniusplatz in Cloppenburg, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 31. Januar 2017 befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Sattelzug gegen 05.47 Uhr die Molberger Straße in Richtung Molbergen. In Höhe der Ortschaft Schmertheim geriet er in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich ein entgegenkommender 64-jähriger Werlter mit seinem Pkw aus. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr sich auf in der aufgeweichten Berme fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 30. Januar 2017, 19.00 Uhr, bis zum 31. Januar 2017, 08.30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Haselünner Straße in Löningen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte hier einen ordnungsgemäß geparkten Pkw VW. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

