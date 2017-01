Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude Von Freitag, 27. Januar 2017, 14.15 Uhr bis Montag, 30.Januar 2017, 07.30 Uhr verschafften sich un-bekannte Täter in Vechta, Georgstraße, Zutritt zum Firmengelände eines Holzbaubetriebes, indem sie einen hohen Zaun überstiegen. Anschließend begaben sie sich in eine Werkshalle und entwendeten eine größere Menge verschiedener Elektrowerkzeuge. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Dinklage - Einbruch in Schule

Zu einem Einbruch in ein Container-Klassenzimmer kam es in der Zeit von Freitag, 27. Januar 2017, 17.00 Uhr auf Montag, 30. Januar 2017, 8.00 Uhr. Unbekannte beschädigten eine Fensterscheibe und drangen in das Klassenzimmer im Klinghamer Weg ein. Ob etwas entwendet wurde, konnte bisher nicht geklärt werden. Der Schaden beträgt rund 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 28.Januar 2017, zwischen 14.45 Uhr und 15.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw beim Ein- oder Ausparken einen VW Up einer 18-Jährigen aus Damme. Der Flüchtige verursachte einen Schaden von rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 - 95 00 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Brinkstraße in Lohne kam es am 30. Januar 2017 zu einem Auffahrunfall. Eine 78-Jährige Anwohnerin musste verkehrsbedingt halten, als ein Unbekannter, vermutlich aus Unachtsamkeit, auf den Renault der Frau aus Lohne auffuhr. Der Unbekannte entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens (rund 500 Euro) zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell