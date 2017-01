Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Sachbeschädigung

Zu einer Sachbeschädigung an einer Laterne kam es am Samstag, 28. Januar 2017 zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr in der Carolinenhofstraße in Barßel. Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall

Am Montag, 30. Januar 2017, wollte eine 25-jährige Böselerin gegen 12.00 Uhr mit ihrem Pkw in Bösel von der Straße "Auf dem Esch" auf die "Friesoyther Straße" einbiegen. Hierbei stieß sie mit einem vorfahrtberechtigten Pkw zusammen, der von einer 66-jährigen Böselerin gefahren wurde. Die 66-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt - an den beiden Pkw entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro

