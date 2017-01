Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl auf Baustelle

In der Soestenstraße in Cloppenburg kam es zu einem Diebstahl auf einer Baustelle. In der Zeit von Donnerstag, 12. Januar 2017 bis Montag, 30. Januar 2017 entwendeten Unbekannte diverse Werkzeuge aus dem umzäunten Baubereich. Der Schaden beträgt rund 3600 Euro. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei in Cloppenburg (04471 18600) entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Einbruch

Am Montagabend, 30. Januar 2017 zwischen 19.40 Uhr und 23.15 Uhr kam es in der Innenstadt, Mühlenstraße, zu einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft. Unbekannte warfen mit einem Klinker-Stein gegen die Schaufensterscheibe des Geschäftes und zerstörten dabei Teile der Mehrfachver-glasung. Die Innenliegende Scheibe hielt jedoch stand, sodass der Täter von einer weiteren Tatbege-hung abließ. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (04471 18600) entgegen.

Essen - Verkehrsunfall

Beim Abbiegen vom "Windmühlenweg" auf die "Alte Cloppenburger Straße" kam es zu einem Zusam-menstoß zwischen zwei Essenern. Ein 46-jähriger VW-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines 61-jährigen PKW-Fahrers. Der 61-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt

