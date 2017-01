Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 30. Januar 2017 befuhren eine 78-jährige Lohnerin und ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 10.00 Uhr in genannter Reihenfolge mit ihren Pkw die Brinkstraße in Richtung Steinfeld. Hier wollte die Lohnerin nach links auf ein Grundstück abbiegen und musste hierzu zunächst verkehrs-bedingt halten. Dies bemerkte der Unbekannte zu spät und fuhr auf den Pkw der Lohnerin auf. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der Unfallverursacher soll einen Pkw mit Vechtaer Kennzeichen gefahren haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell