Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Einbruch in Bauhof

In der Zeit vom 27. Januar 2017, 14.00 Uhr, bis zum 30. Januar 2017, 08.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Fahrzeughalle des Bauhofes in Cloppenburg, Borsigstraße, ein und entwendeten zwei Rüttelplatten (Weber) im Wert von etwa 10000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl von Werkzeugen

In der Zeit vom 12. Januar 2017, 16.00 Uhr, bis zum 30. Januar 2017, 07.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle an der Soestenstraße in Cloppenburg diverse Werkzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung in Sporthalle

In der Zeit von Freitag, 27. Januar 2017, 17.00 Uhr, bis zum 30. Januar 2017, entleerten unbekannte Täter mehrere Feuerlöscher in einer Sporthalle an der Bahnhofstraße in Cloppenburg. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Essen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 30. Januar 2017 wollte ein 46-jähriger Essener gegen 06.30 Uhr mit seinem Pkw vom Windmühlenweg in Essen nach links auf die Alte Cloppenburger Straße abbiegen. Hierbei missachtete der Esse-ner die Vorfahrt eines 61-jährigen Esseners, der die Alte Cloppenburger Straße mit einem Leichtkraftrad in Richtung Ortsausgang befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 61-Jährige stürzte. Er verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell