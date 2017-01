Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - Wohnungseinbruch

Am Freitag, 27. Januar 2017, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 19.30 Uhr, gelangten unbekannte Täter in Steinfeld, Ostlandstraße, in ein Einfamilienhaus, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend wurden die Räume im Erdgeschoss des Hauses durchsucht. Entwendet wurde Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Diebstahl von Kennzeichen

Von Samstag, 28. Januar 2017, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 29. Januar 2017, 11.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Lohne, Widukindstraße, das hintere amtliche Kennzeichen, VEC-WW 123, eines Pkw VW. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

Goldenstedt - Wohnungseinbruch

Von Samstag, 28.Januar 2017, 09.00 Uhr, bis Sonntag, 29. Januar 2017, 09.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Goldenstedt, Danziger Straße, Zutritt zu einem Wohnhaus, indem sie eine Terras-sentür aufhebelten. Anschließend wurden sämtliche Räume des Hauses durchsucht. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigungen an drei Pkw

Von Samstag, 28. Januar 2017, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 15.20 Uhr, schlugen unbekannte Täter in Vechta, Neuer Markt, Am Klapphaken (Parkplatz gegenüber Haus Caritas) und Kolpingstraße ( Parkplatz gegenüber "Cineworld") an drei Pkw (Daimler, VW Polo, VW Sharan) jeweils eine Fensterscheibe ein. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw Am Sonntag, 29. Januar 2017, 22.25 Uhr, klemmten unbekannte Täter in Vechta, Stukenborger Straße, einen Silvesterböller zwischen Heckscheibe und Scheibenwischer eines Pkw VW Polo und brachten diesen zur Detonation. Hierdurch zersplitterte die Heckscheibe. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Samstag, 28. Januar 2017, um 12.45 Uhr, parkte ein Geschädigter seinen Pkw Hyundai auf dem Parkplatz des Netto-Marktes an der Großen Straße. Als er um 13.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück-kehrte stellte er fest, dass dieses zwischenzeitlich von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden war. Es waren mehrere Lackkratzer auf der rechten hinteren Seite festzustellen. Der Unfallver-ursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (05491-9500) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell