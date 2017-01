POL-CLP: Pressemeldung der Polizei Vechta vom 29.01.2017

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Sachbeschädigung an Hausfassade

In der Nacht von Freitag auf Samstag warfen unbekannte Täter im Kreuzweg mehrere Eier gegen die Aussenfassade eines Einfamilienhauses.

Wer in diesem Bereich zur Nachtzeit Feststellungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Dinklage/ Langwege - Diebstahl aus Werkstatt

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine unverschlossene Garage in der Marienstraße. Aus der hier angegliederten Werkstatt entwendeten sie diverse Werkzeuge und aus dem unverschlossenen Pkw ein Fernglas.

Holdorf - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten unbekannte Täter gegen 01:30 Uhr von der Terrasse aus das Esszimmerfenster eines Einfamilienhauses im Westerort aufzuhebeln. Die Bewohner nahmen verdächtige Geräusche wahr und schalteten im Haus das Licht ein. Der/die Täter ließen von der weiteren Tatbegehung ab. Die Beschädigungen am Fenster wurden erst am Samstag festgestellt.

Visbek - Diebstahl eines abgemeldeten Pkw

Unbekannte Täter entwendeten von einem Hinterhof am Visbeker Damm einen abgemeldeten blauen Pkw VW Golf 1 Cabrio. Der Tatzeitraum lässt sich lediglich von Anfang Januar bis zu diesem Wochenende eingrenzen.

Visbek - Dieseldiebstahl aus Forstmaschine

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag den Tankdeckel einer Forstmaschine auf und zapften hier ca. 60 l Diesel ab. Die Forstmaschine war auf einem gerodeten Acker im Bereich Stüvenmühle abgestellt.

Lohne - Trunkenheitsfahrt

Ein 28-jähriger Lohner wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 03:34 Uhr von der Polizei mit seinem Pkw in der Landwehrstraße angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest.

Gegen den jungen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Seinen Führerschein wird der Fahrer absehbar für einige Zeit abgeben müssen.

Vechta - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin

Am Samstagmittag kam es gegen 12:40 Uhr im Kreuzungsbereich St.-Florian-Straße/ Falkenrotter Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Der 25-jährige Pkw Fahrer aus Vechta missachtete hierbei die Vorfahrt der 72-jährigen Radfahrerin aus Vechta. Durch den Zusamenstoß wurde die Radfahrerin glücklicherweise nur leicht verletzt.

Holdorf - Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Am Samstag gegen 13:00 Uhr fuhr ein 23-jähriger polnischer junger Mann aus Holdorf auf der Dammer Straße, Höhe Eichenallee, auf den verkehrsbedingt haltenden Pkw eines 31-jährigen Mannes aus Badbergen auf. An beiden Pkw enstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer aus Badbergen wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger

Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr übersah eine 60-jährige Pkw-Führerin aus Barnstorf an der Fußgängerampel in der Münsterstraße das Rotlicht. Dabei wurde die querende 23-jährige Fußgängerin aus Kitzingen vom Pkw erfasst und zur weiteren Untersuchung zum Krankenhaus Vechta verbracht.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta (04441/943-0) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Trunkenheitsfahrt mit Pkw

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierte die Polizei auf der B 69, Höhe der Fußgängerampel Vardel, um 04:30 Uhr eine 31-jähriger Pkw-Fahrerin aus Vechta. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Der Atemtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Auf der Wache wurde bei der jungen Dame anschließend eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde von der Polizei gleich einbehalten . Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Zwei versuchte Einbruchdiebstähle aus Pkw

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Samstag auf Sonntag jeweils die hintere linke Dreieckscheibe eines auf dem Parkplatz Neuer Markt abgestellten Daimler Benz und eines VW Sharan ein. Aus den Pkw wurde nach bisherigem Stand nichts entwendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell