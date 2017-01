POL-CLP: Pressemeldungen des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Freitag, dem 27.01.2017, um 23.15 Uhr, wurde in 49661 Cloppenburg, Taubenstraße, ein 21jähriger Pkw Fahrer aus Halen kontrolliert. Während er Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann, drogentypische körperliche Symptome zeigte. Ein Urintest ergab einen Befund auf THC. Durch einen Arzt wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Emstek - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Samstag, dem 28.01.2017, gegen 02.50 Uhr, wurde in 49685 Emstek, An der Brake, ein 19jähriger Mann aus Emstek kontrolliert, der dort mit seinem Pkw unterwegs war. Ein Drogenvortest ergab eine Beeinflussung durch THC und Kokain. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Freitag, dem 27.01.2017, gegen 03.35 Uhr, fuhr in 49661 Cloppenburg, Ahlhorner Straße (B213) ein 31jähriger Rumäne mit seinem Ford Mondeo in Richtung Ahlhorn. Ca. 150m hinter der AVIA Tankstelle kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Es entsteht ca. 10000 Euro Sachschaden am PKW. Person ist unverletzt.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Freitag, dem 27.01.2017, gegen 07:00 Uhr übersah in 26169 Friesoythe, Sedelsberger Straße, ein 20jähriger Autofahrer aus Friesoythe einen am Straßenrand geparkten VW Polo und fuhr fast ungebremst in diesen hinein. Beide Fahrzeuge wurden leicht ineinander verkeilt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro, Personen kamen nicht zu Schaden.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, dem 25.01.2017, in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 09.45 Uhr, fuhr in 26676 Barßel-Elisabethfehn, Friesenstraße 4, ein unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug gegen einen vor dem dortigen Frisör geparkten PKW. Die Person setzte ihre Fahrt unbeirrt fort. Der Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro befindet sich an dem beschädigten Opel Insignia vorne links. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Barßel, Tel. 04499 943-0, in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, dem 26.01.2017, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 17.15 beschädigte ein bisher unbekannter Täter in 26169 Friesoythe, Seeblickstraße, auf dem Parkplatz beim Hotel, einen in der zweiten Parkreihe rechtsseitig der Brücke geparkten VW Golf. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 6000 Euro geschätzt. Bei der Spurensuche wurde festgestellt, dass es ich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lkw gehandelt haben muss. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe, Tel. 04491- 94160, in Verbindung zu setzen.

Lastrup - Verkehrsunfall

Am Samstag, dem 28.01.2017, 01.30 Uhr, fuhr in 49688 Lastrup, Hauptstraße (B68), ein 31jähriger Cloppenburger in Richtung Hemmelte. Im Bereich einer Rechtskurve kam er aus Unachtsamkeit links von der Fahrbahn ab, prallte dort gegen einen Leitpfosten, ein Warnschild und mehrere Sträucher. Fahrzeug blieb linksseitig im Graben liegen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Ein Alkohol- oder Drogeneinfluss wurde nicht festgestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell