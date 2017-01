POL-CLP: Pressemeldung des PK Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Pressemeldung vom 27.01-29.01.2017

- Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 27.01.2017, gegen 13:55 Uhr, befuhr ein 22 jähriger Vechtaer mit seinem Pkw den Falkenweg in Vechta. Bei der Verkehrskontrolle zeigte der 22 jährige drogenbedingte Ausfallerscheinugen die durch einen Drogenvortest bestätigt wurden. Es erfolgte eine Blutentnahme. Den 22 jährigen erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

-Tageswohnungseinbruch in Vechta-

Am 27.01.2017, i.d.Z.v. Von 17:00-17:45 Uhr, kam es in Vechta, Füchteler Straße, zu einem Wohnungseinbruch. Nach Aufhebeln einer Terrassentür drangen die Täter in das Wohnhaus ein und entwendeten Schmuck. Zeugen, denen Personen im dortigen Bereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

