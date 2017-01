Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum - Einbruch in Bäckerei

In der Nacht von Donnerstag, 26. Januar 2017, 23.00 Uhr, auf Freitag, 27. Januar 2017, 03.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Kirchstraße in Bakum ein. Aus einem dortigen Büro wurde ein Tresor mit Bargeld entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Diebstahl von Werkzeug

In der Zeit vom 23. Januar 2017, 18.00 Uhr, bis zum 27. Januar 2017, 09.00 Uhr, brachen unbekannte Täter über das Dach in einen Backsteinschuppen, etwa sechs Mal vier Meter groß, ein und entwendeten diverses Werkzeug, wie einen Bosch Bohrhammer, eine Makita Schlagbohrmaschine, eine Metabo Flex und ein Makita Radio. Auch der angrenzende Rohbau (Wohnhaus) an der Dinklager Landstraße, wurde betreten und durchsucht. Hier wurde jedoch nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 27. Januar 2017 befuhr ein 20-jähriger Goldenstedter gegen 07.55 Uhr mit seinem Pkw die Loher Straße in Bakum, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihm bereits entzogen, da er in der Vergangenheit unter Drogeneinfluss gefahren war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

