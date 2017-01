POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Elisabethfehn - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 25. Januar 2017, wurde in der Zeit von 09.00Uhr bis 09.45 Uhr in Elisabethfehn an der Friesenstraße ein geparkter Opel Insignia, schwarz, durch ein anderes Kraftfahrzeug beschädigt. Der Opel war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Friseurgeschäfts abgestellt und der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber und Tatzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Barßel, Rufnummer 04499 943-0 oder in Friesoythe, Rufnummer 04491 9316-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell